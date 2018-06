LAFOND, Odette



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 2 juin 2018, à l'âge de 61 ans et 3 mois, est décédée madame Odette Lafond, fille de feu madame Annette Jobin et de feu monsieur Georges-Henri Lafond. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, en l'église St-Charles-Borromée (angle 1e Avenue et boul. Louis XIV, Québec) là compter de 13h.L'inhumation suivra au cimetière St-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil son fils adoré, Jean-Michel Laforest (Annick Bujold); ses petits-enfants : Tristan, Ellyrose, Idalie Blanche et Billyjoe; ses frères et sœurs : Réjean, (Francine Lafrance), Jocelyn (Danièle Giasson), Lise (Alain Le Page), Raynald (Geneviève Daoust) et Micheline (Claude Lefebvre), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Nicole (Gilles Hamel). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bur. #214, Québec, QC Tél.: 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca ou Les Diabétiques de Québec 979, ave de Bourgogne, bur. # 180, Québec, QC Téléphone : 418 656-6241, Courriel : info@diabec.com Site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.