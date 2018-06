TALBOT, Robert "Tibi"



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 mai 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Robert "Tibi" Talbot, époux en premières noces de feu madame Louise Dubois et en secondes noces de madame Hélène Bernard, fils de feu Omer Talbot et de feu Rose-Aimée Brousseau. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Annie Rochette), Bruno (Marie-Pier Lafond), Pascal (Mireille Jacques) et Julie (Eric Lamoureux); sa belle-fille : Josée Ramsay (Réal Julien); ses petits-enfants : Catherine (Vincent Lepage), Samuel, Marie-Rose, Alyson, Charles, Edouard, Mélodie, Loic et Gabriel Talbot, Aymeric et Julien Lamoureux, Andrée-Anne (Benoît Gélinas), Louis-Philippe et Marie-Pier Julien; ses soeurs : Gisèle et feu Yvonne (Jean-Claude Roussel); ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Soeur Suzanne Dubois r.j.m., Gilberte Dubois (Steeve Dubreuil), Yolande Bourget, Lucien Bernard (Yvonne Boudreau), Robert Royer, Yolande Turcotte, Jane Bernard (Raynald Hébert) et Denise Bernard (André Dorion); son filleul : Martin Dubois; ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Ramsay. Sont également affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel des soins intensifs et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et plus particulièrement, au docteure Grenier et au docteur Hamel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ou à Secours Tiers-Monde. La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 8 juin de 19h à 22h et le samedi 9 juin à compter de 9h30.