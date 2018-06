BOUCHARD, Aline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 mai 2018, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Aline Racine, épouse de feu monsieur Gabriel Bouchard. Elle demeurait à Québec.de 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Céline (Pierre Côté), Jean-Yves (Liliane Bédard), Yvon (Micheline Dostie), Claude, Christian (Martine Sirois) et Nicole; ses petits-enfants : feu Christian, Richard, Pierre Jr., Julie, Nicolas, Nathalie, Jimmy, Éric, Yanick, Danny, Cindy, Mélissa, Simon, Martin, Stéphane et Stéphanie ainsi que ses arrières petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie plus particulièrement le personnel médical et infirmier de l'unité des soins palliatifs du 2e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (CHUQ) pour les soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (soins palliatifs), 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.