BERGERON, Odette Pharand



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 mai 2018, à l'âge de 65 ans, est décédée dame Odette Pharand, épouse de M. Paul-Henri Bergeron. Elle demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 12h30 à 14h20.et de là au cimetière La Nativité de Notre-Dame. Elle laisse dans le deuil outre son époux, son fils Miguel (Karine Larochelle), ses petits-enfants : Justine, Philippe et Frédérique; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs : Ghislaine, Denyse (Raymond Aubin), Micheline, Michel, Yvon, Gérald (Jacques Boisvert), Jean-Guy (Laurianne Pilon), Lili et Sylvain ; de la famille Bergeron : Michel, Luc (Line Noreau), Charles (Monique Morin) et Marie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel du département hémato-oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3, Tél. 418 683-8666