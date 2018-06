BESNIER, Jean-Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 22 mai 2018, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Besnier, conjoint de feu dame Nicole Soucy. Il était le fils de feu dame Fabiola Huet et de feu monsieur Joseph Besnier. Né à Arvida, le 22 mai 1948, il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13h30.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière de Giffard. Monsieur Besnier laisse dans le deuil, ses enfants : Nancy Guérin (Martin Boulianne), Annick Besnier (Jean- Mathieu Grégoire) et Matthieu Besnier ; ses petits enfants: Lauralee, Ericka, Shawny, Kaly-Ann et Katrina; ses trois arrière-petits-enfants; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Anne- Marie, Jeanne (Philippe Noël) et Lyse (Jean-Pierre Vaudreuil); tous les membres des familles Soucy et Guérin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les Funérailles sont sous la direction de :