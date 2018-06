JOHNSTON, Irma Paré



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 15 mai 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Irma Paré, épouse de feu Gordon Johnston. Elle était la fille de feu Gérard Paré et de feu Florence Martineau. Elle demeurait à Stoneham-Tewkesbury où elle fût, pendant plus de 25 ans, secrétaire-trésorière de la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury.de 9h à 11h.et de là au cimetière paroissial de Stoneham. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Michael (Michèle Audet), Linda (Brian McLaughlin), Sandra, feu Daniel (1980) et Allen (Marc Castonguay); ses petits-enfants chéris: Marimiel, Anne-Fay, Krystal, Dayna, Franchesca, Émilien et leurs conjoint(e)s ainsi que son arrière-petit-fils adoré Adam, ses frères et sœurs: feu Égide (Louisette Plamondon), Claudette (feu André Gamache), feu Claude (Gisèle Roy), Ruth (feu Fernand Rivard), Yves (Louise Blouin) et Thérèse (feu Claude Boudreault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Johnston : feu Malcom (feu Mary Kerr), feu Keneth (Vivian Rourke), feu Lloyd (feu Carol Ann McCune) et William (Jean Robinson); son filleul Denis Paré ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s avec qui elle a toujours partagé ses peines et ses joies. La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour les soins exceptionnels offerts. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis de Jeffery Hale - Saint Brigid's Home, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2109, Québec, G1S 2M4, Tél.: 418 684-2260.