FORTIER, André



Accidentellement, le 29 mai 2018, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur André Fortier, époux de feu Françoise Larose, fils de feu Urbain Fortier et de feu Lucille Boulet. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses filles : Julie (Mario Beaurivage) et Véronique (Robert Lemoyne); ses petits-enfants : Corinne et Frédérique; ses frères et sa soeur : Jean-Claude (Odette Bouchard), feu Richard et Sylvie (Christian Beaumont); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Larose : feu Jacques (Yolande Rousseau), Claudette (Serge Paré), Richard (Nicole Blouin), Guy (Hélène Levasseur), feu Marcel (Denise Dompierre), Danielle (Gaston Giroux) et François (Pauline Duguay). Une pensée spéciale pour Lise Gendreau, Charles-Antoine et Émily, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.