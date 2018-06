Aux Golden Knights de jouer

S’il est une chose que les Golden Knights de Vegas nous ont apprise à leur première saison, c’est de ne pas gager contre eux. Mais peut-on parier qu’ils sont capables de coller trois victoires contre les Capitals de Washington pour remporter la coupe Stanley ? La cote doit être aussi mince qu’elle l’était au début de la saison alors qu’on leur accordait une chance sur 500 de gagner la coupe.

L’histoire dit, quant à elle, qu’une seule équipe, sur un total de 33, a surmonté un déficit de 1-3 depuis l’instauration des finales quatre de sept, en 1939. En 1942, les Maple Leafs de Toronto étaient revenus de l’arrière contre les Red Wings de Detroit après avoir perdu les trois premières rencontres.

Tout un exploit !

Sans dire qu’ils faisaient penser aux équipes d’expansion d’autrefois, les Golden Knights n’ont pas fait le poids lors des trois derniers matchs de la finale. Les Capitals les ont dominés physiquement, comme ils l’avaient fait à partir du troisième match de la finale de l’Est contre le Lightning de Tampa Bay.

C’est vrai qu’ils ont profité des largesses des arbitres en certaines occasions, mais c’est valable généralement pour toutes les équipes dans les séries. Le livre des règlements n’est pas appliqué de la même façon qu’en saison régulière. L’histoire est vieille comme la Terre.

Fleury a-t-il encore de l’énergie ?

N’empêche que les Capitals ont les Golden Knights dans les câbles et qu’ils pourraient leur porter le coup de grâce ce soir.

Pour que la série se prolonge, Marc-André Fleury devra retrouver la forme qu’il a affichée au cours des trois premières rondes.

Lui reste-t-il assez d’énergie pour réussir ce tour de force ?

À cet égard, on peut se demander pourquoi Gerard Gallant ne l’a pas retiré du match lundi avec un déficit de 4 à 0 après deux périodes.

Une telle décision n’aurait pas été mal interprétée. On sait que l’entraîneur survivra ou périra avec son gardien vedette. Mais ç’aurait été une occasion pour Fleury de reprendre son souffle et de retrouver ses repères en observant le troisième engagement du banc.

Le premier trio des Golden Knights formé de Jonathan Marchessault, William Karlsson et Reilly Smith a aussi des choses à se faire pardonner. Les trois joueurs ne totalisent que trois buts en quatre matchs, dont deux dans la première rencontre.

Ovechkin ou Kuznetsov ?

Pour le moment, donc, Fleury ne figure plus dans la course au trophée Conn-Smythe, mais on peut penser que c’est le moindre de ses soucis. Tout ce qu’il vise, c’est une quatrième conquête de la coupe Stanley, ce qui serait une troisième d’affilée pour lui.

Une victoire le replacerait probablement en lice avec Alex Ovechkin et Evgeny Kuznetsov, considérés comme les deux premiers prétendants au titre de joueur le plus utile à son équipe dans les séries.

Kuznetsov est devenu un joueur de premier plan avec les Capitals. Il a connu la meilleure production de sa carrière en saison régulière avec 83 points en 79 matchs. Certains estiment que le trophée Conn-Smythe devrait lui revenir, mais peu de gens contesteraient le choix d’Ovechkin.

Le capitaine des Capitals joue comme il ne l’a jamais fait en 13 saisons dans la Ligue nationale. C’est dire où il en est. Cette coupe, il la veut plus que toute autre chose. Ça pourrait bien être son année.

Après Tinordi

Soit dit en passant, l’animateur radiophonique Tony Marinaro a jeté un pavé dans la mare à son émission d’hier sur les ondes de TSN 690 en rappelant que Kuznetsov a été sélectionné après le défenseur Jarred Tinordi, premier choix du Canadien au repêchage de 2010.

C’est pas beau, Tony !

Remarquez bien que le Tricolore ne fut pas la seule équipe à se tromper cette année-là.

Après Taylor Hall (Edmonton) et Tyler Seguin (Boston), qui furent choisis aux deux premiers rangs, plusieurs autres équipes ont raté leur coup au premier tour. Vladimir Tarasenko fut réclamé au 16e rang par les Blues de Saint Louis.

Tinordi fut choisi au 22e rang, soit quatre positions devant Kuznetsov. Les Sabres de Buffalo suivirent avec Mark Pysyk, un défenseur qu’ils ont échangé aux Panthers de la Floride en retour de Dmitri Kulikov. Au 24e rang, les Blackhawks de Chicago choisirent l’attaquant Kevin Hayes, qui tire bien son épingle du jeu avec les Rangers de New York. En 25e place, les Panthers misèrent sur Quinton Howden, un centre qui a évolué en Russie au cours de la dernière saison.

Cela dit, Kuznetsov aurait fait un sacré bon premier centre pour le Canadien !