BEAULIEU,

Pauline Carbonneau



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 17 mai 2018, à l'âge de 72 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée dame Pauline Carbonneau, épouse de monsieur Pierre Beaulieu, fille de feu Léo Carbonneau et de feu Marie-Ange Marceau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Nancy, son petit-fils Étienne, ses frères et sœurs: Monique (feu René Morin), Gaston (Danielle Aubut), feu André (feu Pierrette Gagnon) et Francine (André Morency); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaulieu : Odette Pipon (feu Jacques Larouche), Robert (Céline Mercier), Jean-Claude (Monique Pomerleau), Antoine (Sylvie Desprès), feu Michel (Christiane Garneau), et Denise (Alain Lajoie) ainsi que plusieurs ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un merci spécial à son médecin Dr Louis-Simon Gagnon ainsi qu'à tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein, 1155, boul. René- Lévesque Ouest, bureau 1705, Montréal (Qc), H3B 3Z7, Tél : 1 877 990-7171. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.