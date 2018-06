LAVOIE, Célyne Bédard



Au CHSLD Chauveau, le 26 mai 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Célyne Bédard, épouse de monsieur Paul-Ernest Lavoie. Elle était la fille de feu monsieur Philippe Bédard et de feu dame Emma Blondeau. Elle demeurait à Neuchâtel.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Paul-Ernest Lavoie, ses enfants : Sylvain et Mylène; son petit-fils Joey Desgagnés; ses frères et ses sœurs Bédard : feu André, feu Julien, feu Gilbert, feu Germain, Adrien, Susanne (Guy Montreuil), Denise (feu Victorien Larochelle), Colette, Cécille (feu Jacques Martel), Diane (Jean-Louis Martel), Mariette, Élisabeth (Richard Albert), Claire (feu René Harvey), Louise (Réjean Loiselle) et Thérèse (Pierre Gingras); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie : Donat (Gemma Leblond), Léonnette (feu Elzear Houde), Sylvie (Omer St-Gelais), Marina (Maurice Houde) et Éric (Aurore Morin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.