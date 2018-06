BRETON, Michel



Au Centre d'hébergement de Montmagny, le 4 juin 2018, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Michel Breton, époux de madame Carole Carpentier et fils de feu monsieur François Breton et de feu dame Odélie Guillemette. Il demeurait à Ste-Apolline-de-Patton, cté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 9h.Il laisse dans le deuil; outre son épouse Carole, ses enfants: Richard Breton (Sophie Berthiaume), Caroline Breton (Alain Billard), Jean-François Breton (Christine Lessard);ses petites-filles: Sabrina (William Lacasse) et Jessica Billard, Audrey et Annabelle Berthiaume Breton, Rosie Breton; ses frères et sœurs: Réal (Rosa Lachance), Monique (Gilles Genest), Léo (Doris Collin), Jules, Line (André Noël), Raymonde (Raymond Couture), feu Roland, feu Raymond, feu Doris (feu Armand Guillemette), feu Fidèle, feu Carmen (Jacques Desjardins); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Carpentier: feu Nicole (feu Jean-Claude Lortie), feu Micheline (Jacques Doré), Jacques (Michelle Labbé), Johanne (Michel Couture), ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayons d'Espoir. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction a été confiée à la