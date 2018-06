DOMBROWSKI,

Hélène Lapointe



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 25 mai 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Hélène Lapointe, épouse de feu monsieur Fernand Dombrowski. Née à Québec, le 10 octobre 1933, elle était la fille de feu dame Marie-Anna Villeneuve et de feu monsieur Ligori Lapointe. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence du corps àle samedi 9 juin 2018 de 9h à midi.Les cendres seront déposées au Columbarium du cimetière St-Charles à une date ultérieure. Madame Dombrowski laisse dans le deuil ses fils: Jean-François, Clément; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Claudia (Jacques Bédard), Gérard (Denise Drouin), Monique Villeneuve (feu Vincent), Gisèle Paradis (feu Bernard); de la famille Dombrowski : Noël, André (Louisette Castonguay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Hélène était également la sœur de: Arthur, Claude (Thérèse Beaupré), Monique et la belle-sœur de : Roger Dombrowski (Thérèse Roberge), Gilles Dombrowski (Denise Fontaine), Éliane Dombrowski (Alain Bernier), Murielle Dombrowski (Rodrigue Gagnon), Lucille Dombrowski, tous décédés. Les Funérailles sont sous la direction de :