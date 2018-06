HAMEL, Jean-Pierre



A Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 mai 2018, à l'âge de 67 ans est décédé M. Jean-Pierre Hamel, fils de feu Mme Irène Meunier et de feu M. Philippe Hamel. Il laisse dans le deuil Manon Beaulieu, ses 2 enfants: Christopher (Émilie Vial), Sabrina (Yanick Janelle); sa sœur Solange (Gaston Turgeon), ses petits-enfants: Vincent, Sara, Niko et Charli; ainsi qu'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,à 9 h 30Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à CISSS Montérégie-centre sur le site internet de : fondationsante.com