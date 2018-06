C’est la fin de Martineau-Trudeau à CHOI Radio X

L’émission la plus écoutée dans le mid-morning à Québec, selon le plus récent coup de sonde de Numeris, n’est plus.

L’animateur de l’émission Richard Martineau a annoncé, par voie de communiqué jeudi, qu’il ne renouvellerait pas son entente avec CHOI Radio X. Il en va de même pour son coanimateur Jonathan Trudeau.

«C’est non sans émotion qu’il nous a annoncé qu’il avait eu un choix difficile à faire lorsque Québecor lui a demandé l’exclusivité de ses services. Son contrat avec nous arrivait à terme et dans le contexte, avant d’entreprendre d’autres négociations, il a été absolument transparent et parfaitement honnête avec nous», a fait savoir le directeur général de la station Philippe Lefebvre.

Dans la même situation, Jonathan Trudeau a eu à prendre la même décision.

«J’ai eu l’occasion de travailler, d’apprendre et de grandir aux côtés de personnes totalement dévouées et tout aussi motivées que motivantes. Malheureusement, nos chemins se séparent aujourd’hui, mais je garderai à tout jamais en mémoire la qualité de notre travail, le plaisir et la fierté que j’avais à le faire et les gens avec qui je le faisais», a indiqué Jonathan Trudeau.

Richard Martineau a quant à lui souligné sa fierté d’avoir travaillé à la célèbre antenne de radio parlée de Québec.

«J’ai toujours été fier de travailler pour CHOI. Chaque fois que j’entrais dans la station, je me sentais chez moi. C’était ma gang, mon home. Un espace de liberté inestimable à cette époque de rectitude politique de plus en plus étouffante. J’ai découvert une gang de passionnés, enthousiastes et enthousiasmants. Drôles, fous furieux, mais aussi hyper professionnels», a-t-il mentionné.

L’émission Martineau-Trudeau demeurera en ondes au cours des prochaines semaines. Richard Martineau quittera officiellement le 15 juin alors que Jonathan Trudeau terminera le 22 juin.

«Nous travaillons déjà sur une nouvelle émission pour ce bloc. CHOI a assez de profondeur et de talents pour ne pas s’inquiéter de ces départs. On va mettre un show en place pour que nos auditeurs et nos partenaires s’y retrouvent et soient très bien accompagnés tous les avant-midis de la semaine. Nous en ferons l’annonce dès que nous aurons statué sur nos réflexions», promet le DG, Philippe Lefebvre.