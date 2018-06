Corporation Mobilis: sur les verts pour la mobilité

La Corporation Mobilis a tenu son 32e tournoi de golf, jeudi, au Club de golf Cap-Rouge, amassant la somme de 48 776 $ au profit d’une cause qui lui tient particulièrement à cœur, la mobilité !

L’événement affichait plus que complet, malgré le temps grisonnant qui n’a pas freiné la générosité des 148 joueurs présents pour apporter leur soutien à la Fondation Mobilis.

Quoi de plus naturel pour les représentants des concessionnaires d’automobiles et de camions lourds de la grande région de Québec que de venir en aide à des personnes et organismes qui éprouvent des besoins en mobilité.