CUNNINGHAM, Simone Boucher

À l'Hôpital St-François d'Assise, le 2 juin 2018, à l'âge de 84 ans, nous as quittés entourée de sa famille, dame Simone Boucher, épouse de feu monsieur Georges Cunningham. Elle était la fille de feu monsieur Léonidas Boucher et de feu dame Clara Pichette. Elle demeurait à Château-Richer.La famille vous y accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Le corps sera inhumé au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, son gendre et ses belles-filles: Guy (Chantal Gagnon), Paule (André Dion), Luc (Nathalie Tremblay); sa petite-fille Claudia Cunningham (William Chouinard); les enfants nés de la première union de feu son époux: feu André (Liliane Ouellet), Marielle (Pierre Légaré), ainsi que les petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Georgette (feu Joseph Paré), feu Cécile (Aurélien Paré), Anita (feu Maurice Trudel), André (Carmen Lessard), Louisette, Charles-Henri (Lyse Dorion) et elle était la sœur de feu Madeleine (feu Adélard Poulin), feu Oscar (feu Gabrielle Veilleux) et feu Léonie; sa belle-sœur Huguette Lacroix (feu Jean-Paul Cunningham) et elle était la belle-sœur de feu Georgianne (feu Adrien Létourneau), feu Gabrielle (feu Louis Côté), feu Simone (feu Victorien Gagnon), feu Réal, feu Irène (feu Jos Blouin), feu Marie-Paule et feu Thérèse (feu Louis Brindamour). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement tous les médecins, le personnel du A6 Est et du B8 (soins palliatifs) de l'hôpital St-François d'Assise, ainsi que le personnel du Manoir du Château pour les bons soins prodigués à l'égard de leur mère Simone.