GRENIER, René



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 mai 2018, est décédé monsieur René Grenier, époux de dame Yolande Gagnon et fils de feu monsieur Joseph Grenier et de feu dame Marie-Anne Matte. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Yolande; son frère Roland (Madeleine Cloutier); sa sœur Louise; ses beaux-frères et belles-sœurs: Gertrude Cantin, André, Roger, Colette, Gabriel (Denise Simard) et Janot (Michel Hawey). Il est allé rejoindre ses frères et sœurs décédés: André, Cécile, Germaine, Marguerite, Henri, Françoise et Maurice. Sont aussi affectés par ce départ ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du service des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.