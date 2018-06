TREMBLAY, Georges-Émile



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Georges-Émile Tremblay, fils de feu François-Xavier Tremblay et de feu Marie-Alice Bouchard. Il est décédé à l'Hôpital de L'Enfant-Jésus, le 28 mai dernier, à l'âge de 75 ans. Outre son épouse des cinquante-et-une dernières années Madame Marielle Fillion, il laisse dans le deuil ses enfants: Marc et Nathalie (François Laliberté); sa petite-fille adorée Rebecca ; ses frères et ses sœurs; ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au:de 13h à 15h. La famille désire remercier Dr Jean-François Larouche et toute l'équipe du 6e étage de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une société du cancer de votre choix.