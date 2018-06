LECLERC, Ghyslaine Verreault



À l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 29 mai 2018, à l'âge de 66 ans et 10 mois, est décédée dame Ghyslaine Verreault, épouse de monsieur Yvon Leclerc, fille de feu monsieur Lucien Verreault et de feu dame Cécile Racine. Elle demeurait à Château-Richer.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie soit de 10h à 11h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Yvon, ses enfants: Eric et Karine (Éric Brousseau), ses petits- enfants: Johanie, Olivier et Benjamin, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Leclerc: Lise, Guy (Diane Cloutier), France (Bernard Lavoie), André (Lyne Gagnon), Michel (Ginette Guay), Raynald et Marie ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s du cercle des fermières de Château-Richer. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Château-Richer, 277, rue du Couvent, Château-Richer, G0A 1N0 Tel : 418-824-4211, ou à la Société canadienne du cancer, 1040 av. Belvédère, bureau 214, Québec (QC), G1S 3G3. Par téléphone 1(800) 939-3333 / site internet : www. cancer.ca La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire Château-Richer 7851, ave Royale Château-Richer G0A 1N0.