GAUVIN, Jean-Maurice



À l'Unité des soins palliatifs du Centre de Santé de Port-Cartier, le 2 juin 2018, à l'âge de 78 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean-Maurice Gauvin époux de madame Yvonne Pelletier. Natif de Rivière-Bleue au Témiscouata, il était le fils de feu dame Délia Charland et de feu monsieur Armand Gauvin. Il a demeuré à Saint-Pamphile de L'Islet, à Montmagny et demeurait depuis peu à Port-Cartier. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : France (Jean-Luc Joseph) et Johanne Gauvin (Marcel Dubuc); ses petits-enfants: Véronique (Guy Boucher) et Marie-Pier Joseph (Guillaume Parenteau), Kévin Dubuc (Makalia Miller-Regan); ses arrière-petits-enfants: Félix Forgues, Maïka Boucher-Joseph, Alexia Blouin, Magali Boucher-Joseph et Mia Parenteau; sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Viviane Gauvin (Armand Deschênes); de la famille Pelletier : Yvon (Suzanne Miville), Lise (Bernard Bois), Omer (Paula Parent), Carmen, Bertrand, Richard (Danielle Lauzon), Gilles (Doris Armstrong), Gisèle (Michel Cloutier) et Linda (Yves Proulx). Il était aussi le beau-frère de feu Gemma Pelletier (Guy Shedleur). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel des soins à domicile du CLSC et à celui du Centre de Santé de Port-Cartier, ainsi qu'à toutes les personnes, qui de près ou de loin ont apporté, soins, douceur, attentions et soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 2K2, www.fondationdelamaisondhelene.org. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour de la célébration à compter de 9h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial "du Parc" de Saint-Pamphile.