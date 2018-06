PARADIS, Colette Trépanier



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 juin 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Colette Trépanier, épouse de feu Philippe Paradis. Elle était la fille de feu Jean-Baptiste Trépanier et de feu Louisa Dolbec. Elle demeurait à Québec.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Richard Coulombe), Céline (Pierre Tardif) et Claire (Raymond Plante); ses petits- enfants: Amélie (Hans Ulrik Ulriksen), Simon et Sabrina (Dominic Lacroix); ses arrière-petits-enfants: Sebastian, Maxim et Lucas. Elle était la sœur de: feu Dollard Trépanier et feu Pauline Trépanier (feu Edmond Sylvain). Elle était la belle-sœur de (Famille Paradis): feu Jean-Paul (feu Françoise Pageau), feu Yvette (feu Lucien Bédard), Juliette (feu Armand Bédard), Béatrice (feu Adélard Gagnon), feu Lucien (Colette Génois) et feu Vincent (Micheline Côté). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD Sacré-Cœur ainsi que le personnel du 2e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3 , Tél. : 418-683-8666.