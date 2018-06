DUMAS, Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 mai 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Pierre Dumas, fils de feu Louis-Philippe Dumas et de feu Gilberte Larose. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean Chrysostôme. Il laisse dans le deuil sa fille: Émilie Dumas (Sébastien Lemay); ses petits-fils: Antoine et Louis-Philippe Lemay; ses soeurs: Liliane et Claire (Denis); la mère de sa fille: Danielle Parent; ses beaux-frères de la famille Parent: Gilles (Lucie), Claude (Linda), Serge (Jacynthe) et Pierre (Nathalie); ainsi que son oncle, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ses autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'oncologie et de l'unité de soins palliatifs au 7ème étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera auà compter de 9h.