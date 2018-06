Deuxième saison de «Victor Lessard»: le million de visionnements atteint

La seconde traque menée par les enquêteurs Victor Lessard et Jacinthe Taillon au Club illico suscite un bel engouement. Portée par Patrice Robitaille et Julie Le Breton, la série originale «Victor Lessard: violence à l’origine» a franchi le cap du million de visionnements.

À l’instar de sa prédécesseure, il lui a donc fallu moins d’un mois pour être millionnaire. En un peu plus d’un an, le premier cas à résoudre par Victor Lessard et sa partenaire a intéressé les abonnés de la plateforme de Vidéotron à se lancer dans quatre millions de visionnements.

Proposés depuis le 15 mai, les 10 épisodes de «Victor Lessard: violence à l’origine» réalisés par Patrice Sauvé et adaptés du roman de Martin Michaud s’intéressent au meurtre d’un haut gradé de la police montréalaise commis par un tueur qui n’a pas froid aux yeux.

Après le succès qu’ont connu les deux premières histoires des enquêteurs Lessard et Taillon, il n'est pas surprenant qu’une troisième proposition soit en chantier.

Avant de dévoiler cette nouvelle offrande, le Club illico lancera par contre «Léo», sa première série humoristique originale avec Fabien Cloutier dans le rôle-titre. La sortie est prévue pour cet automne. La deuxième saison de «L’Académie» doit aussi voir le jour cours d dans les prochains mois.