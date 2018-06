LANGLOIS, Ghislaine Nadeau



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 mai 2018, à l'âge de 76 ans et 7 mois, est décédée madame Ghislaine Nadeau, épouse de monsieur André Langlois. Elle demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e) auvendredi le 8 juin 2018 de 19h à 21h30, samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : feu Jacques (Brigitte Bannon), René, Lucie (Daniel Boutin), Annie (Denis Fortier), Nicolas (Alexandra Lecours), Charles (Marie-Hélène Greffard); ses petits-enfants : Eric, Mathieu, feu Andréanne et Yves-André Langlois, Félix et Charlie Boutin, Emrick et Evelyne Fortier ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de : feu Jeanne (feu Lucien Audet), feu Donat (Jeanne Fortin), feu Carmen (feu Rock Fortin), feu François (Thérèse Hinse), feu Noël (Gervaise Rouillard), feu Edouard (Léontine Grégoire), feu Bertrand (feu Rosilda Vachon), Bernard (Geneviève Lessard), feu Marius (Pauline Vallières), feu Yvan, feu Martial (Marthe Veilleux) et Lise (René Fecteau). De la famille Langlois, elle était la belle-soeur de : Georges (Bibiane Asselin), Paul (feu Jacinthe St-Gelais) et Jeannine (Hervé Laflamme). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci sincère au personnel infirmier et préposés de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8 ou à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la