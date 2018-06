BLANCHET, Fernand



Le 29 mai 2018, à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Fernand Blanchet, époux de madame Gabrielle Fortin, fils de feu monsieur Louis Blanchet et de feu dame Alberta Nicole. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Anne-Marie, Jean, Pascal (Alain Gauthier) et Jérôme (Réjean Livernois), ses petites-filles Laurie-Anne (Martin Samson) et Marjorie, et leur père Vincent Coulombe. Il était le frère de: feu Claude (Marie-Thérèse Guimont), Paul (Jeanne Nicole), Monseigneur Bertrand et Monique (André Coulombe) et le beau-frère de: feu Jeannette (feu Léo Boucher), feu Yvonne (feu Raymond Boulay), feu Rosario (feu Rose-Edith Carrier), feu Hector (Réjeanne Fournier), Germaine (feu Marcel Rouleau), feu Léonel (Suzanne Gaudreau), feu Camille (Angéline Lachance), Simonne (Gabriel Fournier), André (Réjeanne Coulombe), Evelyne (Jean-Paul Samson), Claire (feu Charles Kaczkowski), Monique (Marcel Bossé), Annette (feu Léonard Marois) et Luc (Marie-Andrée Bernier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 8 juin 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h etjour des funérailles, à compter de 13h.La famille vous suggère de faire des dons à la Société canadienne ou à la Société québécoise du cancer de même qu'à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis. Fernand y a reçu des soins extraordinaires. Vous pouvez également faire un don à la Fondation de la Maison d'Hélène afin que les gens de la région de Montmagny aient accès à de pareils soins. La direction des funérailles a été confiée à la