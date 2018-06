DALLAIRE, Juliette Guenette



À l'Hôpital Ste-Monique, le 31 mai 2018, à l'âge de 99 ans et 8 mois, est décédée dame Juliette Guenette, épouse de feu monsieur Gérard Dallaire et fille de feu monsieur Octave Guenette et de feu dame Blanche Cante. Elle demeurait à Québec.de 17h à 18h.Elle laisse dans le deuil, sa fille Diane (Léonard Thibault); ses petites-filles: Natalie Auclair (Luc Nadeau), Nancy Auclair (Réjean Beaudet) et Christine (Bruno Coderre); ses arrière-petites-filles: Laïla et Maya; son beau-frère Roma LeBoeuf; sa filleule Germaine Guenette (Jean-Guy Bédard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Ste-Monique pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Petits-frères des Pauvres, 168, rue Chabot, Québec (Qc), G1M 1K5, tél. : 418 683-5533.