VALLIÈRES, Gaétane Pelchat



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 mai 2018, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédée dame Gaétane Pelchat, épouse de feu Bernard Vallières. Elle demeurait à Saint-Bernard.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de lasamedi jour des funérailles à compter de 9 heures. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil son neveu Gilbert Pelchat et ses enfants : Jocelyn (Jo-Annie Masse), Daniel (Geneviève Cyr), Simon (Chantal Faucher), Julien et Jérôme (Sara Grenier) ainsi que leur mère Carolle Larochelle. Elle était la sœur de feu Armand (Rolande Bélanger), feu Jeannette (feu Charles Larivière), feu Noëlla (feu Adrien Parent), feu Paul-Émile, Jacqueline (Imo Von Meudegg), feu Thérèse (feu Roger Pagé), feu Georges-Henri (Huguette Proulx), Denise (feu Robert Pivin), Liliane (feu Henri Barbier), Aline (feu André Robitaille), feu Lise, Anna-Marie (Jacques Bernier), feu Clermont (feu Lucille Savard), Cécile, Ghislaine (Léo Laplante). Elle était la belle-sœur de feu Adrienne (feu Napoléon Breton), feu Jeanne (feu Sid Stilwell), feu Alice (feu Rosaire Fecteau), feu Lorenzo (feu Marie-Ange Drouin), feu Aimé (feu Jeanne Fillion), feu Lucien (feu Aurore Therrien, feu Euclide Sylvain), feu Jean-Paul (Monique Fillion, feu Aurèle Laterreur), feu Sévère (Monique Nadeau), feu Jean. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel de la Villa L'Accueil de Saint-Bernard pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Saint-Bernard.