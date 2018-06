Explosion du nombre de plaintes à la Commissaire à l’information fédérale

OTTAWA | Le nombre de plaintes déposées par les Canadiens se disant brimés dans leurs droits d’accès à l’information par le gouvernement fédéral a bondi de 25 % l’an dernier.

«[Mon] mandat débute par un arriéré d’environ 3 500 plaintes, ce qui représente une hausse de 23 % par rapport à l’année précédente. Le nombre de plaintes déposées auprès du Commissariat à l’information du Canada est également à la hausse (soit 25 % de plus que l’année précédente), peut-on lire dans le premier rapport annuel rédigé par la nouvelle commissaire de l’information Caroline Maynard déposé jeudi matin.

«Les Canadiens méritent d’avoir accès à l’information en temps opportun», continue-t-elle.

Au total, le commissariat à l’information a reçu pas moins de 2 597 nouvelles plaintes en 2017-2018, le plus haut nombre de loin depuis cinq ans.

Ayant aussi hérité d’un arriéré de 2 865 plaintes toujours incomplètes, le nombre total que devra traiter l’équipe de la nouvelle commissaire était de 3 489 plaintes en date du 1er mai dernier.

Pour une troisième année de suite, c’est la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui trône au palmarès des institutions fédérales ayant fait l’objet du plus grand nombre de plaintes l’an dernier : 435. C’est près de deux fois plus que Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (227) et l’Agence du revenu du Canada (213), respectivement au deuxième et troisième rang.

«La hausse du nombre de plaintes administratives était directement proportionnelle à la hausse du nombre de demandes reçues par la GRC et du nombre de demandes que la GRC n’était pas en mesure de répondre à l’intérieur du délai de 30 jours prévu par laLoi. Le nombre de demandes était accablant, et la GRC ne disposait pas des ressources nécessaires pour gérer cette charge de travail», écrit la commissaire Maynard.

L’an dernier, l’ex-commissaire Suzanne Legault n’y est pas allé de main morte contre le gouvernement Trudeau, accusant ce dernier d’être plus opaque que ne l’était son prédécesseur Stephen Harper. Pourtant, M. Trudeau promettait plus «d’ouverture» et de «transparence» lors de la dernière campagne électorale.

Elle avait également tirée à boulets rouges contre le projet de Loi C-58 qui doit modifier la Loi sur l’accès à l’information, dénonçant une réforme qui ne ferait qu’empirer la transparence du gouvernement.

Plus de détails à venir.