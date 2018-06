LEFEBVRE, Jean-Philippe



Accidentellement, le 28 mai 2018, à l'âge de 25 ans, est décédé Jean-Philippe Lefebvre, de Deschambault, fils de monsieur Michel Lefebvre et de feu dame Nicole Fiset. La famille recevra les condoléances en l'église de Deschambault,à compter de 8h30,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laJean-Philippe laisse dans le deuil son père Michel Lefebvre; sa conjointe Meggan Beaudoin; sa sœur Mélanie Fiset-Lefebvre (Patrick Naud); sa grand-mère Lorette Lavoie (Alphonse Piché); ses oncles et tantes: Réal (Danielle Piché), Léo (Diane Desgagné), Urbain (Manon Allard), Réjean, Florent (Colette Vallée), Gisèle (Omer Bertrand), Angèle (feu Gaétan Paquin), Jean-Guy et Jocelyn (Ghislaine Lefebvre); ses beaux-parents: Lorraine Morissette (Jean Frigon) et Jean-Marc Beaudoin (Marlène Lachance); ses beaux-frères et belles-sœurs: Anthony Beaudoin (Audélie Caron), Vanessa (Vincent Dumont) ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église.