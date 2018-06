Sébastien Vachon, président de Korem Géospatial, a accepté la présidence d’honneur du 25e tournoi de golf annuel de la Fondation de Lauberivière qui se tient aujourd’hui, dès 13 h 30, au club de golf St-Michel à Saint-Michel-de-Bellechasse avec une formule 14 trous, 4 balles, meilleure balle. Le tournoi sera suivi d’un cocktail dînatoire et d’un encan silencieux au profit de la Fondation de Lauberivière.

L’heure de la retraite

Photo courtoisie

C’est aujourd’hui que Francine Paquet (photo), qui travaille pour Postes Canada depuis 28 ans, dont les 12 dernières années à titre de maître de poste au bureau de Wendake, prend une retraite bien méritée. Elle en profitera pour gâter son 1er petit-fils, Philippe (photo).

Nouveau consul honoraire

Photo courtoisie

Près de 200 invités, dont Vesa Lehtolen, ambassadeur de Finlande, et plusieurs consuls honoraires de la région de Québec, ont assisté, le 31 mai dernier au Domaine Cataraqui, au cocktail dînatoire en l’honneur du nouveau consul honoraire de Finlande pour le Québec, à l’exception du territoire montréalais, Me Éric Bouchard, et pour saluer le départ de son prédécesseur, Me Henri Grondin, consul honoraire pendant plus de 25 ans et ancien bâtonnier du Québec. Me Bouchard, 54 ans, est un avocat originaire de Chicoutimi, qui a fondé le cabinet d’avocats Bouchard et Bouchard (avec son frère Jacques), cabinet qui se nomme maintenant Bouchard Pagé Tremblay, du boulevard Lebourgneuf à Québec. Il sera au service des ressortissants finlandais installés ou de passage au Québec.

Pour la Maison d’Hélène

Photo courtoisie

Le groupe de motocyclistes RedKnights, chapitre Québec IV, en collaboration avec le groupe Free Chapter de Chaudière-Appalaches, a amassé plus de 6300 $ au profit de la Maison d’Hélène le dimanche 27 mai dernier lors de la 1re bénédiction de motos (550 motos sur place) à l’Église Saint-Mathieu de Montmagny. La Maison d’Hélène a pour mission d’accompagner les personnes dans les derniers moments de leur vie en les soulageant de leur douleur dans un contexte d’amour, de compassion, d’accompagnement et d’écoute, et ce, dans le plus grand des respects.

Une marche très réussie

Photo courtoisie

La 12e Marche pour l’Alzheimer sur les Plaines d’Abraham, sous la coprésidence d’honneur de Nathalie Paré, présidente directrice générale et François Audet, fondateur et copropriétaire du Groupe Patrimoine, tenue le 27 mai dernier, a réuni 600 marcheurs et coureurs qui ont permis de sensibiliser la population à la maladie d’Alzheimer et d’amasser près de 48 000 $, somme qui permettra à la Société Alzheimer de Québec de continuer à offrir gratuitement ses services aux personnes concernées par l’Alzheimer. Shirley Théroux, marraine de l’événement des 11 dernières années et Eve-Marie Lortie (photo), nouvelle marraine d’honneur de la Société, étaient de la Marche 2018.

Anniversaires

Photo courtoisie

Macha Grenon (photo), comédienne québécoise, 50 ans... Suzy Baronet, directrice, développement des affaires, BBM Services Conseils inc.... Jacques Bédard, ex-président de l’Association régionale de Golf Québec, 70 ans... Anna Kournikova, joueuse de tennis russe, professionnelle de 1995 à 2003, 37 ans... Stéphane Richer, ex- joueur de hockey de la LNH (1984-2002) 52 ans... Tom Jones, chanteur britannique, 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 7 juin 2017. Charles-Eugène Marin (photo), 91 ans, ex-politicien (député de Gaspé et maire de Sainte-Anne-des-Monts) et psychiatre 2016. Tom Perkins, 84 ans, homme d’affaires américain multimillionnaire (KPCB)... 2015. Christopher Lee, 93 ans, acteur britannique (Dracula)... 2014. Pierre Patry, 80 ans, cinéaste québécois... 2013. Pierre Mauroy, 84 ans, homme politique français, premier ministre (1981-1984)... 1996. Max Factor, 91 ans, fabricant de cosmétiques.