G7: c'est très tranquille sur la Grande Allée...

Terrasses complètement vides, restaurants quasi déserts, stationnements disponibles à profusion, la Grande Allée de Québec avait perdu ses airs d’artère festive jeudi après-midi, alors que les fonctionnaires et les employés de bureaux avaient quitté la ville en raison du G7.

Photo Elisa Cloutier

Même le propriétaire du Dagobert a décidé de fermer jeudi, en raison des possibles manifestations à venir. Une première, selon le propriétaire Gilles Laberge. « Ils vont passer ici en avant, on ne veut pas faire exprès, vaut mieux prévenir » a indiqué M. Laberge, qui n’arrivait pas à se rappeler quand il avait fermé sa terrasse un jeudi après-midi ensoleillé la dernière fois.



« La ville prise en otage »

Les pertes financières étaient aussi très importantes pour les restaurateurs, qui avaient servi à peine quelques dizaines de clients à l’heure du midi. A la microbrasserie Inox, on estimait la baisse d’achalandage à près de 70%. « Habituellement j’ai trois serveuses et j’en ai seulement une aujourd’hui » a indiqué le copropriétaire Jean Lampron. « La ville est prise en otage » a-t-il poursuivi.



Seuls quelques touristes s’aventuraient encore sur la Grande Allée jeudi, impressionnés de voir la rue si inanimée. « Ce n’est pas normal, nous étions ici hier et il y avait beaucoup plus de monde » a indiqué Nancy Kucera, venue de la Caroline du Nord.



