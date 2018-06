G7: Couillard prévient que la violence et le vandalisme seront «réprimés de très forte façon»

Alors que Québec solidaire dénonce la «surenchère sécuritaire» visible à Québec à l’occasion du G7, le premier ministre Philippe Couillard prévient que la «violence» et le vandalisme seront «surveillés et réprimés de très forte façon» par les autorités policières.

«Ceci dit, les gens doivent avoir la permission et la possibilité de manifester dans un cadre démocratique», a souligné M. Couillard, en réitérant son appel à la prudence lancé la veille.

«On va répéter notre appel à une manifestation, une expression d’opinion qui soit pacifique, respectueuse des personnes et des propriétés également», a déclaré le premier ministre, à l’entrée du caucus libéral, jeudi matin.

«Bien sûr, on ne tolérera pas les écarts de types violence ou dégâts matériels. Ils vont être surveillés et réprimés de très forte façon», a-t-il insisté, tout en faisant l’éloge du «professionnalisme» des dirigeants des forces policières qu’il a rencontrés.

GND crie à l’exagération

Devant la presse parlementaire, le co-porte-parole de Québec solidaire et vedette du «printemps érable», Gabriel Nadeau-Dubois, a déploré la forte présence policière qu’il a pu observer en marchant de son appartement à l’Assemblée nationale, jeudi matin.

«Je n’ai pas croisé un seul manifestant, mais j’ai croisé des dizaines et des dizaines de policiers. Je pense qu’il y a actuellement une surenchère sécuritaire, a-t-il continué. [...] Il y a une dérive sécuritaire et c’est triste, parce qu’on paralyse une région, littéralement. Pas seulement une ville : une région, pour une rencontre de seulement quelques personnes. C’est exagéré.»

«Restreindre la liberté d’expression»

Le député de Gouin considère que les mesures de sécurité mises en place dans la Capitale-Nationale ont surtout pour effet «de restreindre la liberté d’expression».

«Ç’a surtout l’effet d’envoyer un message aux gens qu’ils ne sont pas les bienvenus à manifester», a dit M. Nadeau-Dubois.

En chambre, la députée péquiste de Taschereau, Agnès Maltais, a aussi déploré «l’état de siège» dans lequel son comté se retrouve plongé.

«On est actuellement une ville en état de siège, tout ce que je ne voulais pas... Hier, des arrestations aléatoires sur la route 138, les hélicoptères en formation qui circulaient sur la ville de Québec hier soir», a-t-elle observé.

Le PQ et la CAQ à la défense des citoyens et des commerçants

À l’instar de son collègue caquiste Simon Jolin-Barrette, Mme Maltais a une fois de plus demandé à ce que le gouvernement Couillard envoie un signal plus clair aux citoyens et aux commerçants qui craignent de faire les frais des manifestations pendant le G7 à Québec.

«Il y a déjà des dommages, a observé Mme Maltais. Les commerces sont fermés, il y a des pertes de revenus. [...] La question est toute simple. Êtes-vous d’accord pour dire au gouvernement fédéral : “C’est indécent, indécent de demander aux gens de payer, à travers leurs assurances, les pertes de revenus et les dommages causés par le G7?”»

Priorité : prévenir

«Notre priorité, c’est d’abord de prévenir que des incidents malheureux se produisent, tout en respectant le droit légitime, reconnu de manifester, d’exprimer des opinions, a rétorqué le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux. Et, si jamais il devait y avoir un certain nombre d’inconvénients, soyez certains que nous serons aux côtés des citoyens et des commerçants qui pourraient être touchés.»

«Est-ce que le gouvernement libéral a reçu l’assurance du gouvernement fédéral que les citoyens et les commerçants seront compensés pour le vandalisme qui pourrait avoir lieu durant le G7?», a demandé à son tour M. Jolin-Barrette.

«Si jamais il devait y avoir des dommages, et on va tout faire pour les éviter, on va être aux côtés des citoyens et des commerçants lésés», a répété le ministre Coiteux.