G7: encore plus de vitrines placardées dans une rue Saint-Jean désertée

Alors que les vitrines placardées se multiplient sur la rue Saint-Jean qui était quasi-déserte jeudi, plusieurs restaurateurs déplorent la baisse d’achalandage et les pertes financières qui en découlent.

«Ça n’a pas d’allure, on n’a jamais vu ça, une rue Saint-Jean aussi tranquille à cette période», lance Guy Collin, propriétaire du bistro Tourne-Broche.

Ce dernier comptait bien faire une réclamation au programme d’indemnisation fédéral pour les commerçants qui auront subi des pertes financières lors de la tenue du G7, tout comme le propriétaire du restaurant L’Entrecôte Saint-Jean, Éric Schwaar.

«J’ai dix fois moins de réservations pour vendredi et samedi soir», a-t-il indiqué, évaluant que la baisse d’achalandage qui se faisait déjà sentir jeudi pourrait aller jusqu’à 75%.

Un peu plus loin, au restaurant Le Batinse, le serveur Pierre-Olivier Châteauvert n’avait qu’un seul client lors du passage du Journal, alors que la terrasse est habituellement bondée à cette période. «La diminution de pourboires va faire une grosse différence pour moi», lance-t-il.

Certains étaient toutefois plus optimistes et refusaient de croire au scénario du pire, espérant même profiter du passage des manifestants pour faire de bonnes affaires. «On était les seuls ouverts au Sommet des Amériques, on sera aussi ouvert toute la fin de semaine», a lancé Kathleen Duchesne, directrice du restaurant Les Frères de la Côte.

D’autres vitrines placardées

En plus de certains commerçants du Vieux-Québec qui ont décidé de placarder leurs vitrines, plusieurs panneaux de «plywood» sont aussi apparus devant au moins une dizaine de commerces du Faubourg Saint-Jean-Baptiste, qui resteront toutefois ouverts au cours des prochains jours. «On est une petite boutique, on ne veut pas prendre de chances», indique Sylvie Cliche, copropriétaire de la boutique Jupon pressé.

Certains ont fait preuve d’originalité, comme le restaurant la Piazzetta qui a décidé de protéger ses fenêtres avec du plastique rigide (de type « plexiglass) avec des panneaux ayant déjà servi lors du Sommet des Amériques, en 2001.

Au bar la Ninkasi, on pouvait lire «zone neutre festive» sur les panneaux de bois recouvrant sa vitrine.

De son côté, le vice-président et fondateur du VapoClub a décidé de protéger ses vitrines à cause des exigences de son assureur. «Si j’ai des bris, je ne suis pas assurable, explique François Langlois. Ça coûte moins cher de placarder que d’assumer les coûts des dommages.»