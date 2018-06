Grand Prix du Canada: une journée portes ouvertes haute en couleurs

Comme chaque année, des amateurs du monde entier sont en ville pour le Grand Prix du Canada, et ils ont profité de la journée portes ouvertes pour rivaliser d’ingéniosité et d’originalité dans la confection de leurs costumes et déguisements haut en couleurs.

Visiblement déterminés à attirer l’attention, Shaka, Shaquil, Raymond et Wilfrod David, originaires de Toronto, et leur ami Sen Dhayalan, de la Nouvelle-Zélande, ont amené un ballon géant représentant le casque de Lewis Hamilton.

Le groupe, qui semblait apprécier la frénésie créée par leur ballon, de conception artisanale de surcroît, se fait appeler la «Lewis Nation Crew» et tente de créer un mouvement sur les médias sociaux.

«Le meilleur Grand Prix»

«Montréal est l’une des meilleures villes au monde, et c’est le meilleur Grand Prix!» s’est d’ailleurs exclamé Sen, qui effectue le périple pour une quatrième fois depuis l’Océanie.

Vêtus de costumes aux couleurs du Royaume-Uni, les frères David et Mark Fillary, accompagnés de leur ami Mark Button, ne donnaient pas leur place parmi les gens qui déambulaient. Originaires de l’Angleterre, ils ont eux aussi fait le voyage pour encourager Hamilton.

«Nous parcourons les Grands Prix depuis près de 10 ans. Nous essayons de faire une course différente chaque année et nous avons choisi Montréal cette fois», a dit David, avant de s’installer devant le stand de Mercedes pour entendre les premiers rugissements des moteurs.

Pour sa part, Kim Reimer n’en était pas à une première visite. Fervent amateur de Formule 1, ce Floridien foulait le bitume montréalais pour une 10e année, coiffé de son 15e chapeau en forme de monoplace Ferrari fait maison. Un couvre-chef, le premier avec un halo, qui lui a pris 101 heures à construire.

En famille

Certains amateurs, bien que venant d’ailleurs, se faisaient plus discrets. La famille Nieto, de la Virginie, se promenait d’un garage à un autre pour observer les allées et venues des mécaniciens et ingénieurs. Elle en est à sa deuxième visite au Grand Prix canadien.

«Nous aimons la ville, nous aimons l’atmosphère, mais par-dessus tout, nous adorons Ferrari!» a dit Alex, pendant que ses filles Leslie et Ashley faisaient la pause pour les photographes.

Daniel Gaurila, un Montréal de 18 ans, appuie également la Scuderia, comme en faisait foi samedi le large drapeau du cheval cabré qu’il trimbalait. Malgré son jeune âge, il en sera, dimanche, à une 15e présence dans les gradins du circuit Gilles-Villeneuve.

Qu’ils aient visité les puits pour faire la parade, pour sentir les effluves de carburant brûlé ou simplement par curiosité, les amateurs devront malgré tout attendre à vendredi pour voir les bolides en action.

Les monoplaces de F1 effectueront leurs premiers tours de piste à 10h.