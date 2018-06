Hydro-Québec sacrée meilleure entreprise citoyenne au Canada

Hydro-Québec se classe au premier rang des 50 meilleures entreprises canadiennes les plus responsables au niveau environnemental, de la gouvernance et de la gestion, selon le classement annuel du magazine «Corporate Knights».

Ainsi, Hydro-Québec s’est démarqué notamment grâce à son taux élevé de représentation féminine au sein de son conseil (56 % par rapport à une moyenne de 18 % dans le secteur), de l'équité salariale d'un salarié moyen par rapport au PDG et du fait que presque toute son électricité provient de sources propres (98 % renouvelable).

L’an dernier, Hydro-Québec était 4e dans le classement.

«Les 50 meilleures entreprises citoyennes définissent la norme canadienne en vertu de laquelle les sociétés s'efforcent de contribuer à un monde plus juste et plus durable», a indiqué Toby Heaps, chef de la direction de Corporate Knights.

Elles ont été sélectionnées parmi un bassin de 232 entreprises canadiennes dont le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard $. Chacune est évaluée selon 17 facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance par rapport à leurs pairs du secteur.

La Société de transport de Montréal (STM) figure également dans le palmarès et se classe 9e. Tout comme le Mouvement des caisses Desjardins (20e), Bombardier (28e) ou encore la Banque de Montréal (36e).

Les 50 meilleures entreprises citoyennes seront honorées au cours d'un gala qui se tiendra au Conservatoire royal de musique à Toronto.