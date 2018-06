Le caractère unique du circuit montréalais

« C’est une piste spéciale, a reconnu Kimi Raikkonnen. Dans les portions du circuit où tu as besoin de vitesse, il faut que tu saches bien attaquer les vibreurs.

« C’est la première piste de la saison qui est différente des autres. Si on compare avec Monaco, tu as moins de chances d’effectuer une sortie de piste et de frapper le mur. Par contre, il y a tout de même des endroits où tu peux perdre le contrôle de ta monoplace. »