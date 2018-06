G7: le Grand Théâtre ferme ses portes jusqu’à lundi

Le Grand Théâtre de Québec a pris la décision de fermer ses portes, jusqu’à lundi, pour des raisons qui semblent avoir un lien avec la tenue du G7. Les deux dernières représentations du spectacle Cold Blood sont annulées.

La direction du Grand Théâtre de Québec a émis un communiqué de presse, en milieu d’après-midi, évoquant des problèmes de logistiques, sans jamais faire de lien avec le G7.

Il a été impossible de savoir si les risques de risques de manifestations, qui pourraient perturber la Haute-Ville de Québec, à partir de ce soir, expliquent cette fermeture soudaine. La direction du Grand Théâtre n'a pas retourné les appels et demandes du Journal.

Le Grand Théâtre fermera ses portes à partir de 16h jeudi après-midi et jusqu’à lundi.

Le collectif Belge Kiss & Cry avait présenté, hier, avec succès, à l'occasion du Carrefour international de théâtre, la première de trois représentations de son spectacle Cold Blood, qui mélange théâtre et cinéma, à la salle Octave-Crémazie.

«Tout le monde est triste. C’est épouvantable», a lancé, lors d’un entretien, Dominique Violette, directrice générale du Carrefour international de théâtre.

Les gens du Carrefour s’occupaient, jeudi, à gérer cette décision soudaine et inattendue.

«C’est un spectacle très élaboré, du point de vue technique, et nous devons gérer le démontage et la sortie du matériel et des équipements. On vit avec les conséquences de cette décision», a-t-elle ajouté.

Il est encore trop tôt, mais Dominique Violette souhaite entreprendre des discussions avec que le collectif Belge puisse revenir dans une prochaine édition, pour présenter Cold Blood.

Le Carrefour international de théâtre se poursuit, malgré cette annulation, avec les représentations de Non Finito (Caserne Dalhousie), du Wild West Show de Gabriel Dumont (La Bordée) et du laboratoire Projet Sarenhes – Ce que nous sommes (Premier Acte), qui ne sont pas affectées par cette situation.