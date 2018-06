Les stars prêtes pour le Grand Prix

La soirée 10e anniversaire du magazine Dress to Kill a servi de préambule au Grand Prix du Canada. Les stars des domaines culturel et sportif se sont donné rendez-vous au bar de l’hôtel Mount Stephen pour faire démarrer en trombe les festivités de la Formule 1 où Le Journal les a rencontrées.

Joannie Rochette Photo Ben Pelosse

« Je serai à la Grande marche vendredi sur le circuit Gilles-Villeneuve pour la Fondation des maladies du cœur et AVC. »

Roseline Filion Photo Ben Pelosse

Olivier Dion Photo Ben Pelosse

« Je n’ai jamais été fan de course automobile, mais ça met en lumière la ville de Montréal. Il y a une belle effervescence et on est contents d’en faire partie. »

Alexandre Bilodeau Photo Ben Pelosse

Maripier Morin Photo Ben Pelosse

Ludivine Reding Photo Ben Pelosse

« J'essaie de me tenir loin du Grand Prix, je sais que c'est controversé à cause de la prostitution. Je ne suis pas contre ces événements, mais je trouve ça très dur de voir le rôle des femmes dans le Grand Prix. »

Anne-Marie Losique Photo Ben Pelosse

« Le Grand Prix est un week-end génial pour Montréal »

- Anne-Marie Losique

Yvon Lambert Photo Ben Pelosse

​« Ce sont des festivités incroyables pour la ville. Ce n'est pas grave la construction et les cônes; on voit que les gens sont contents. Il y a du monde! »

- Yvon Lambert