Mondial de la bière : le tour du Québec en cinq bières

Le Mondial de la bière, qui célèbre cette année son 25e anniversaire, bat son plein au Palais des congrès de Montréal.

Jusqu’à samedi, les amateurs de broue peuvent y découvrir des produits d’ici ou d’ailleurs et échanger avec des brasseurs passionnés. Voici cinq bières du Québec qui feront voyager vos papilles.

Le Stout sur aux camerises – Microbrasserie Riverbend / Saguenay–Lac-Saint-Jean

NADIA LEMIEUX/24 HEURES/AGENCE QMI

On la boit : quand on veut être festif cet été.

Accord bière et met : des desserts, des steaks, des plats avec une petite acidité.

Ce stout sur se distingue par son épaisse mousse mauve. « La camerise, souvent on appelle ça un gros bleuet bionique. Ça a la même couleur que le bleuet, mais c’est deux à trois fois plus gros et c’est 50 % plus puissant en antioxydant », explique Sébastien Morasse, copropriétaire de la microbrasserie. Tous les fruits utilisés à la Riverbend sont issus de la région.

La Long Nose – Microbrasserie Le Temps d’une Pinte / Mauricie

NADIA LEMIEUX/24 HEURES/AGENCE QMI

On la boit : au bord de la piscine, à la pêche ou dans sa cour au soleil.

Accord bière et met : des plats légers comme du poisson et des pâtes

Les arômes de mangues et d’ananas atténuent l’amertume de cette IPA tropicale brassée à Trois-Rivières. « C’est une belle bière rafraichissante avec une belle couleur jaune-orange qui reste très accessible », indique le gérant d’évènementiel au Temps d’une Pinte, Renaud Chouinard-Boucher.

L’Abysse de la Gorge – Microbrasserie Coaticook / Estrie

NADIA LEMIEUX/24 HEURES/AGENCE QMI

On la boit : comme première bière de la journée ou au dessert.

Accord bière et met : des brownies et autres sucreries.

Ce stout à l’avoine, aux arômes d’expresso et de chocolat, et gazée à l’azote, a été nommé en l’honneur des gorges de Coaticook, une attraction touristique majeure en Estrie. « C’est une des bières qui nous a fait connaître, souligne la directrice générale de la microbrasserie, Sarah Jolicoeur-Hull. Même si elle est noire, elle est très facile à boire, elle est douce. »

La Swell – Microbrasserie St-Pancrace / Côte-Nord

NADIA LEMIEUX/24 HEURES/AGENCE QMI

On la boit : en se prélassant sur la plage ou pour décompresser en fin de journée.

Accord bière et met : des mets cuits au barbecue.

« Ça peut paraitre particulier, mais on a une super belle communauté de surfeurs sur la Côte-Nord, lance le copropriétaire de la microbrasserie située à Baie-Comeau, Pierre-Antoine Morin. On est chanceux d’avoir des centaines de kilomètres de plage. » Cette IPA sure, très houblonnée, aux saveurs discrètes de clémentines, d’abricots et de pêches, rend hommage aux vagues du Saint-Laurent.

La Sainte-Bénite du Golgotha – Microbrasserie Ras L’Bock / Chaudière-Appalaches

NADIA LEMIEUX/24 HEURES/AGENCE QMI

On la boit : à côté de la piscine, lors d’une chaude journée à 30 degrés.

Accord bière et met : des fromages doux à pâtes molles.

L’eau de Pâques, traditionnellement recueillie à même la source le matin de Pâques, est l’ingrédient vedette de cette pilsner. « L’eau est un ingrédient important de la bière, mais qui est souvent oubliée », mentionne le copropriétaire du Ras L’Bock, Alexandre Caron. L’eau rafraichissante des Appalaches est assortie d’arômes floraux, de malt et de houblon kazbek de la République tchèque.

Une application pour trouver des bières de microbrasserie

L’entreprise montréalaise Birre&Co propose aux amateurs de bière de trouver facilement les points de vente de leurs produits favoris directement sur leur cellulaire.

Sur l’application, il suffit de lancer une recherche en précisant le nom de la bière, du cidre ou de boisson de malt, son goût, son emplacement, son thème ou son pays pour trouver où se la procurer.

Chaque achat, accompagné d’une photo du reçu de vente, rapporte une remise en argent. L’application permet également de découvrir des nouveautés, d’être tenu au courant des promotions en magasin et d’en apprendre davantage sur les différents brasseurs.