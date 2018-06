On a besoin d’un Lab-Gouvernement

Personne ne doute de la bonne foi de Pierre Lavoie, Ricardo Larrivée et Pierre Thibault dans le projet Lab-École du gouvernement Couillard. L’athlète, le chef renommé et l’architecte rêvent de créer les « meilleures écoles au monde » avec la meilleure bouffe, les plus beaux gymnases et le plus bel environnement. Leurs intentions sont nobles, c’est évident.

Et pourtant, ce projet annoncé à nouveau par le ministre de l’Éducation – 60 millions $ pour sept écoles primaires – ne tient pas la route. Les détails manquent à l’appel. À quelques mois des élections, ça sent aussi la chasse aux votes.

Le plus inquiétant est toutefois dans la philosophie même du projet. Dans cette tour de Babel qu’est devenu notre système d’éducation, le Lab-École ne ferait qu’y ajouter une pièce de plus, aussi jolie soit-elle.

Inégalitaire

Ce faisant, on ne ferait qu’accentuer un grave problème dont nos élites refusent de parler : notre système scolaire, selon le Conseil supérieur de l’éducation, est aujourd’hui le plus « inégalitaire » au Canada. Voilà le monstre accouché par un sacro-saint principe unique au Québec : la « liberté de choix » des parents.

Résultat : notre tour de Babel éclate de partout. Écoles publiques délaissées. Écoles privées subventionnées chouchoutées. Écoles privées-privées. Taux de diplomation supérieur au privé subventionné. Écoles religieuses, subventionnées ou pas. Maternelle 4 ans pour les uns, CPE pour les autres. Etc. Le tout reproduit en double dans le réseau anglophone.

Sabotage

Pour une petite population comme la nôtre, c’est du sabotage. On sabote ainsi un principe élémentaire de justice sociale : l’égalité des chances. En ce siècle du « savoir », l’urgence n’est pas de rendre nos écoles encore plus inégalitaires, mais au contraire, de se doter enfin d’un système public fort pour tous. Les beaux gymnases et la gaspacho viendront après.

C’est d’un Lab-Gouvernement qu’on aurait plutôt besoin. Le plus beau, mais surtout le plus intelligent et le plus visionnaire. Avis de recherche...