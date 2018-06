Sams et Blanco se chargent des Champions

Kalian Sams a fait résonner son bâton, Lazaro Blanco a excellé pendant six manches au monticule et les Capitales de Québec ont pris la mesure des Champions d’Ottawa au compte de 5-2, jeudi soir, au parc RCGT.

La troupe de Patrick Scalabrini a frappé tôt et fort dans cette ultime rencontre de cette série de trois rencontres dont elle s’est ainsi emparée grâce à ses deux victoires au total. Les Capitales (13-7) se maintiennent en tête du classement de la Ligue Can-Am de baseball indépendant en vertu des revers de jeudi des Miners de Sussex County, qui affichent désormais un rendement de 12-9.

Si la formation à la fleur de lys avait été ralentie offensivement dans le deuxième match du programme double de la veille, elle a affiché plus de mordant, gracieuseté de Sams, qui a poursuivi son excellent boulot en produisant ses 10e et 11e points produits de la saison.

Le Néerlandais a donné le ton dès la manche initiale en expédiant l’offrande de Steve Borkowski par-dessus la clôture, sa troisième longue balle depuis le début de la campagne, poussant James McOwen au marbre avec lui.

« Le gros départ de Sams nous a permis de respirer et Blanco semblait en contrôle. De prendre les devants, ça a enlevé beaucoup de pression à tout le monde, et ensuite, on a pris confiance et Blanco a connu une autre bonne performance », a mentionné le gérant des Capitales au bout du fil.

Bonne séquence pour Sams

À ce rythme, Sams est en voie de réaliser son meilleur résultat au bâton, toutes statistiques confondues, depuis qu’il porte l’uniforme blanc à rayures bleues.

Le puissant cogneur frappe pour ,315 jusqu’ici (17 en 54) alors qu’il n’a jamais maintenu une moyenne au-delà de ,300 à Québec, et ce, en dépit des 23 bombes de l’an dernier.

Tel qu’entendu avec l’organisation, Sams devrait quitter ses coéquipiers en début de semaine prochaine pour rejoindre sa conjointe aux Pays-Bas qui donnera naissance au deuxième enfant du couple. Son absence permettra aux Capitales de réintégrer à l’alignement Lachlan Fontaine, présentement inscrit sur la liste des blessés.

« C’est notre meilleur frappeur, il faut qu’il nous en donne. C’est un gars très séquentiel. On n’a pas encore vu le Sams en feu qu’on connaît, mais à date, il en fait assez pour nous aider à gagner à tous les jours. Présentement, ça ressemble au gars qui tombe dans sa séquence positive », soulignait Scalabrini, qui souhaitait en début de saison se retrouver dans une position enviable au classement avant le départ de son joueur étoile.

« Oui on regarde ça [le classement]. La saison jeune, on ne se stresse pas avec ça. On est à une séquence que tout change, mais on veut être à une bonne position avant le départ de Sams et le départ des Cubains en juillet. Je suis très satisfait de gagner cette série sur la route. »

Pendant que Sams donnait l’avance aux siens, Blanco s’affairait donc à museler les frappeurs des Champions, qui ne lui ont soutiré que quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches. Le grand Cubain a également passé sept joueurs dans la mitaine pour engranger sa deuxième victoire.

En vitesse

Les Capitales effectueront leur première visite du calendrier régulier au Stade Stéréo Plus de Trois-Rivières, ce soir, où ils amorceront une série de trois rencontres face aux Aigles de l’endroit... La troupe de T.J. Stanton était attendue au petit matin dans la cité de Laviolette après avoir été balayée à Rockland... La semaine dernière, à Québec, les Caps avaient remporté deux des trois rencontres entre les deux formations... Toujours à la recherche d’une première décision en 2018, Brett Lee (5,14) sera délégué au monticule pour les visiteurs. ..