Sommet du G7: la Ninkasi s’affiche comme «Zone neutre festive»

La Ninkasi du Faubourg, bar situé sur la rue Saint-Jean à Québec, s’est affichée jeudi comme «Zone neutre festive», soit un véritable repère pour les manifestants qui seront dans la vieille capitale en marge du Sommet du G7.

«On a décidé d’opter pour le rassemblement humain que représentent les manifestations. On s’attend à ce que des gens arrivent par autobus ici pour manifester, mais n’en demeure pas moins qu’ils vont devoir boire, manger, se réunir, se rassembler, se reposer, alors je pense qu’on peut se permettre de ne pas être si alarmistes et d’être accueillants», a indiqué la directrice générale de l’établissement au journaldequebec.com, Caroline Marois.

Ayant personnellement vécu les débordements occasionnés par la tenue du Sommet des Amériques en 2001 à Québec, Caroline Marois dit avoir tout le nécessaire pour ravitailler les manifestants.

«(En 2001) Il y avait eu de la difficulté à s’approvisionner en eau, donc on a pallié à ça, on en a commandé davantage, on s’est assurés d’être prêts surtout en boisson non alcoolisée et surtout en nourriture parce qu’on offre un menu. Ça nous paraît important. Je ne vous cacherai pas qu’on s’est aussi prémunis de quelques gallons de vinaigre et de chiffons pour accommoder les clients qui pourraient être incommodés par des gaz lacrymogènes», a-t-elle précisé.

La directrice générale de la Ninkasi dit ne pas être «à l’aise avec le message agressant qu’un placardage peut représenter», c’est pourquoi son entreprise a eu l’idée de créer la Zone neutre festive.

«C’est sûr que dans le cas où il y aurait du grabuge, comme commerce si on veut pouvoir éventuellement être dédommagés, on doit respecter certaines règles, c’est-à-dire qu’on devait démonter notre terrasse, on doit assurer une présence 24h sur 24 et on a placardé les vitres qui pourraient être endommagées. C’était une décision très personnelle de s’afficher plutôt comme une invitation [...] J’ai le sentiment que tout le monde s’est préparé. Je pense que le Service de police de la Ville de Québec est prêt aussi, ce qui fait qu’on ne s’attend pas à ce que les débordements soient démesurés. Je ne pense pas. En même temps, c’est sûr qu’on est prudents. On est prêts. On ne peut pas deviner ce qui va se passer», a-t-elle conclu.