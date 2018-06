Un gars ben ordinaire mais troublé

C’est la toute première fois que je dévoile mes états d’âme à quelqu’un. Je suis un gars qui adore le hockey, sortir prendre une bière avec ses chums le samedi, qui ne trippe pas sur le magasinage mais qui, comme de nombreux autres, a du mal à exprimer ses sentiments. Ce qui est pire, c’est que je suis homosexuel. Oui j’aime les gars, mais je n’aime pas les garçons maniérés qui portent du maquillage. Pas plus que les fiers membres de cette communauté militante LGBT dans laquelle je ne me reconnais pas du tout. J’aime les garçons masculins, genre hétérosexuels qui ne laissent rien paraitre de leur orientation, et qui se contentent de ne l’annoncer que quand c’est vraiment nécessaire.

J’ai 21 ans, je n’ai jamais eu la moindre relation amoureuse sérieuse, et ça me pèse. Et croyez-moi sincèrement Louise, je ne suis pas désavantagé physiquement, car je dois souvent freiner certaines demoiselles qui me trouvent de leur goût. J’aurais tellement envie qu’un bel homme courageux m’aborde. Mieux que ça, j’aimerais être capable d’aborder par moi-même un homme qui m’attire. Mais j’en suis incapable, car je répugne à m’ouvrir à 100% sur mon orientation sexuelle. Je crains trop que certaines personnes de mon entourage tombent de haut en l’apprenant.

Je ne sais plus quoi faire. Je me sens aller dans un cul de sac où je vais devoir m’abandonner aux stéréotypes stupides du gay de service, ou devenir le petit cousin gay à jamais exclu du monde des « vrais hommes », pour rencontrer quelqu’un d’intéressant.

Mes excuses pour ce long message, fort probablement insignifiant comparé à d’autres que vous devez recevoir. Le fait de l’écrire, de vous l’envoyer et de savoir que je partage avec quelqu’un mon problème, me fait déjà du bien.

A

Aucun problème n’est insignifiant et aucun ne mérite d’être comparé à d’autres quand à son importance intrinsèque. Pour celui qui le vit, quel qu’il soit, il apporte de la souffrance. Et la vôtre est évidente. Vous me semblez avoir un urgent besoin, non seulement de fouiller votre situation, mais surtout de la comprendre et de vous apporter à vous même la compassion nécessaire pour apprendre à bien vivre et à vivre dans l’ouverture votre orientation sexuelle, de manière à évacuer de vous tous les préjugés que vous nourrissez encore envers vos semblables quels qu’ils soient. Je vous conseille de communiquer avec « Interligne ».

Il s’agit d’un centre spécialisé en matière de renseignements à l’intention des personnes concernées par l’orientation sexuelle et la pluralité des genres. On les joint à Montréal au (514) 866-0103 et partout à travers la province sas frais au 1-888-505-1010