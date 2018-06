Une Formule 1 consomme 46 L/100 km

Une Formule 1, ce n’est pas ce qu’il y a de plus frugal en termes de consommation de carburant. En fait, ce type de monoplace consomme environ 46 L/100 km. C’est énorme.

À titre de comparaison, une Honda Civic ne consomme que 6,6 L /100 km. La différence ne pourrait être plus frappante.

Pour une course entière, un maximum de 105 kg de carburant peut être versé dans le réservoir des Formule 1.

La Fédération Internationale de l’Automobile a établi ce règlement en se basant sur la masse de carburant maximale plutôt que sur son volume parce que ce dernier fluctue en fonction de la température.

Les deux monoplaces de l’écurie Ferrari sont alimentées par du carburant Shell. Le partenariat entre ces deux géants existe depuis plus de 70 ans. C’est ce qu’on appelle de la fidélité.

Lors d’une courte présentation donnée par des représentants de Shell et de Ferrari, il était intéressant d’apprendre que le carburant alimentant les voitures de course de Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen est à 99% identique à celui qu’on peut se procurer à la station-service du coin. Malheureusement, le 1% de différence fait partie des secrets d’entreprise et ne peut être divulgué.