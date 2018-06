Une saison qui augure bien

Selon les experts de Camping Québec, l’actuelle saison de camping devrait bien se dérouler, même si on craignait au départ que certains amateurs de camping et de caravaning soient embêtés par des problèmes très actuels comme le prix de l’essence par exemple.

« Les réservations sont au rendez-vous et les week-ends fériés demeurent les plus populaires, affirme le président-directeur général de Camping Québec, Simon Tessier. Nous avons craint à un moment que le prix de l’essence ralentisse les ardeurs des amateurs, mais non, ils sont au rendez-vous. » Il faudra attendre à la mi-juin, lors des premières grandes périodes de vacances, pour découvrir si les routes seront envahies comme d’habitude par les amateurs et leurs véhicules récréatifs.

De plus en plus d’amateurs optent pour des terrains de camping plus près de chez eux et surtout, ils choisissent souvent de devenir des campeurs saisonniers.

« En fait, contrairement à ce que l’on pourrait croire, les campeurs saisonniers ne sont pas uniquement des retraités, des baby-boomers, souligne le PDG. De plus en plus en plus, des petites familles choisissent de devenir saisonnières parce que voyager et s’organiser avec de jeunes enfants, ce n’est pas toujours facile. La caravane permanente devient en quelque sorte le chalet de la famille. Les jeunes peuvent profiter des activités sur le terrain. »

DÉPART REPOUSSÉ

Une des nouveautés qui s’avère très utiles pour les campeurs c’est que plusieurs terrains repoussent l’heure du départ à 17 h

« Depuis longtemps, les gens se plaignaient que de devoir quitter pour midi leur faisait perdre une partie de leur séjour, indique le spécialiste. Plusieurs amateurs en ont profité déjà et les commentaires que nous avons reçus sont excellents. Il y a deux conditions pour que le programme s’applique, à savoir que l’emplacement soit toujours disponible durant la journée où le départ repoussé est demandé et que le campeur doit avoir séjourné au moins deux nuits consécutives. Il est à noter que ce programme n’est pas applicable pendant les vacances de la construction, soit du vendredi 20 juillet au 5 août. »

Pour connaître la liste des campings participant au programme, vous pouvez vous rendre sur le site www.campingquebec.com ou encore consulter le pictogramme créé à cet effet dans le Guide du camping au Québec 2018.

UN MODE DE VIE

De plus en plus de gens adoptent le camping comme mode de vie durant la saison estivale.

« Les gens qui vivent en pleine ville tout le temps veulent un retour à la nature. Plusieurs terrains de camping peuvent leur offrir des emplacements très intéressants, à proximité des activités, mais en même temps loin des voisins. Certains vont même jusqu’à choisir un camping suffisamment près de leur travail afin d’y emménager pour tout l’été. Il n’y a rien comme une soirée autour d’un feu de camp pour briser la monotonie du quotidien, » imagine Tessier.

Présentement, plusieurs campings sont en période de renouvellement de sites pour saisonniers. Vous pouvez consulter le site de Camping Québec pour en connaître la liste.

EN BREF

POUR TENTES SEULEMENT

Le Québec compte une cinquantaine de terrains de camping qui n’accueillent que des campeurs en tente. Le Guide du camping au Québec peut devenir un excellent outil de références. Les terrains de camping pour tentes seulement sont la plupart du temps des endroits plus rustiques et offrent souvent moins de services. Il est donc préférable de bien vous informer avant votre départ pour connaître les services qui vous attendent. Les réseaux cellulaires et l’accès internet peuvent être limités parce que ces terrains se situent souvent dans un environnement boisé, en montagne, à l’écart des grands centres urbains. Cela peut devenir une belle façon de décrocher.

CAMPER À LA RONDE

La Fédération québécoise de camping et de caravaning revient encore cette saison avec sa promotion Camper à la ronde durant la fin de semaine du 20 au 22 juillet. Réservée aux membres de la FQCC, la fin de semaine vous permettra de vivre à proximité du plus grand parc d’attractions au Québec, en plein cœur de Montréal. Il n’y a que 75 places disponibles ce qui signifie que les réservations à l’avance représentent la meilleure avenue pour les gens qui veulent y participer. Pour tout savoir : 1-877-650-3722 ou sur le site internet : www.fqcc.ca.