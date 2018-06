Rien de mieux pour rafraîchir votre garde-robe que des pièces ornées de jolis volants.

Une touche de fantaisie qui se décline à volonté et que l’on retrouve dans toutes les collections de la saison.

Le volant à la bonne place

L’effet des volants est quasi magique ; il transforme le moindre basique en pièce ultra tendance. Du même coup, les volants ajoutent une dose de féminité et de désinvolture au look. Judicieusement placés, les volants peuvent aussi bien attirer l’attention que détourner le regard. En fait on peut soit s’en servir pour simuler du volume ou à l’inverse pour camoufler une rondeur. Un volant à la hauteur de la poitrine donnera du volume aux poitrines menues, mais pourra aussi dissimuler une poitrine plus forte. En croisé autour de la d’une robe portefeuille ou d’une combinaison, les volants feront oublier les petites rondeurs.

Le volant donne le style

Un volant au niveau des épaules donne un style romantique. Au bas de la jupe, les volants donnent un style bohème. Des volants au bas de la manche apportent un côté chic. Pour casser l’effet « girly » des volants, on agence avec des pièces plus masculine ou plus basique comme le t-shirt, le pantalon et même les baskets. Avec autant de volants, l’heure est à la fantaisie. Amusez-vous !

Photo courtoisie

Walmart

Blouse 18 $

pantalon 23 $

Sandales 20 $

Lunettes 19 $

Photo courtoisie

Le Château

Robe 50 $

Sac à main 60 $

Sandales 80 $

Photo courtoisie

Aubainerie

Robe 27 $

Bottillons 15 $

Kimono imprimé 17 $

Photo courtoisie

H&M

Blouse 20 $

Jupe 40 $

Boucles d’oreilles 13 $

Mules 30 $

On en parle

La relève

Photo courtoisie

J’ai eu le plaisir d’être du jury qui a révélé 4 gagnantes du gala Mode Académie du Cégep Marie-Victorin en collaboration avec les magasins Aubainerie. Bravo à Thao Vi Nguyen Le, Anouk Grodet, Amélie Charbonneau et Maude Cyr.

Nouveauté

Convertible

Photo courtoisie

Avec ou sans bretelles, ce soutien-gorge reste bien en place ! Mignon avec son imprimé estival, le soutien « My Memory » est confortable grâce aux bonnets en mousse mémoire. La Vie en Rose 54,95 $ en plusieurs couleurs.

Achat de la semaine

Effet bonne mine

Photo courtoisie

Cette nouvelle mousse autobronzante s’adapte au teint de votre peau et sèche en 60 secondes. L’effet est instantané et surtout naturel. Mousse Éclat naturel Instant Sun de Jergens 13,99 $.