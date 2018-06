5 suggestions rafraîchissantes pour le week-end du grand prix

La semaine du Grand Prix est la période la plus occupée de l’année pour les hôteliers du grand Montréal.

La ville est bondée de touristes et notre métropole vibre au rythme du ronronnement des moteurs. Si vous avez envie de vivre un peu de cette effervescence, vous pouvez vous mettre sur votre 36 et tenter une réservation dans un restaurant ou un bar branché. Vous pouvez aussi vous organiser une petite rencontre à la maison avec les copains et concocter quelques cocktails. Ce sera, de mon côté, l’option privilégiée.

La formule 1 donne aussi le coup d’envoi à l’été, ses festivals, au plaisir des terrasses et pour certains... aux vacances. Voici en ce sens quelques recommandations rafraîchissantes et colorées pour accompagner la belle saison.

À votre santé !

CHELADA

Ingrédients nécessaires pour la préparation de ce cocktail : Bière légère, lime, sel fin, glace.

Voici un cocktail tout simple, dérivé de sa version plus épicée, le michelada. Il saura étancher la soif de belle façon et si vous avez un petit creux, vous pouvez l’accompagner des quelques croustilles de maïs ou d’un ceviche pour une expérience tout à fait mexicaine. Prenez un grand verre et faites une petite bordure de sel comme pour la préparation d’une margarita. Ajoutez-y le jus de deux limes ou l’équivalent de 60 ml, de la glace et allongez avec votre bière légère favorite. Pour une expérience locale, optez pour une bière Modelo, Corona, Pacifico ou Victoria. Remuez et buvez !

FIZZ FRAMBOISE

Cidre mousseux, Fizz Framboise, Coteau Rougemont, Québec, 13,20 $ (paquet de 4 cannettes de 355 ml)

5 % | 13,20 $ | 26 g/l

★★ | $

CODE SAQ : 13430413

Voici une nouveauté qui ne manquera pas de plaire aux amateurs de boissons prêtes à boire et qui arrive juste à temps pour la période estivale. Coteau de Rougemont a été repris par la famille Robert au milieu des années 2000. Le domaine possède un important verger, mais aussi de la vigne et un hectare de framboisiers. Fizz est un cidre mousseux à la framboise élaboré avec les pommes et les framboises de la propriété. Le produit ne contient aucun édulcorant ni colorant. Le dosage en sucre est plus bas que la plupart des boissons de sa catégorie et son petit 5 % d’alcool en fait un produit rafraîchissant parfait pour les journées chaudes. Si vous voulez le garder froid, vous pouvez y ajouter quelques framboises ou bleuets congelés. Ils serviront de glaçons sans diluer votre produit.

APEROL SPRITZ

Liqueur apéritive, Apérol, Davide Campari, Italie

11 % | 21,45 $

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 11639070

L’Apérol est une liqueur apéritive italienne qui a été commercialisée il y a tout près de 100 ans. Son succès, à l’époque, a été rattaché au faible pourcentage en alcool du produit. Faisant partie de la famille des amers, celui-ci est élaboré à base de gentiane, d’orange amère et de rhubarbe. Cette liqueur fait un retour en force grâce à l’Apérol spritz’. Dans un verre de vin rempli de glace, mélanger 2 onces d’Apérol à 3 onces de votre prosecco favori. Ajoutez-y un trait d’eau pétillante et une rondelle d’orange et le tour est joué. Le seul défaut de ce cocktail, c’est qu’il se boit trop bien. La mise en garde est faite !

LIMONADE VERDE

Vinho Verde, 2017, Aveleda, Portugal

10 % | 10,90 $ | 18 g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 5322

Autres ingrédients nécessaires pour la préparation de ce cocktail : Limoncello de votre choix, Galliano, citron, glace

Voici un cocktail très estival, facile à préparer et qui vous sortira des sentiers battus. Mettre dans un grand verre ½ oz de votre limoncello favori, ½ oz de la liqueur Galliano et le jus d’un citron frais. Ajouter la glace et allonger avec 4 oz de Vinho Verde. Décorer d’une tranche de citron frais. Savourez !

Côtes de Provence, 2017

Domaine Houchart, Famille Quiot, France

13,5 % | 18,15 $ | 4,7 g/l

★★★ | $$

CODE SAQ : 11686503

Au cas où vous n’auriez pas envie de cocktails, ce rosé vient de revenir sur les tablettes et reste fidèle à lui-même. La famille Quiot est établie dans la vallée du Rhône, mais possède aussi une propriété en Provence. Elle propose un rosé gourmand aux notes de fruit rouge et de sucre d’orge. La bouche est ronde et toujours avec cette gourmandise et ce joli fruité. Ce sera un rosé qui pourra tenir sur quelques bouchées.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

