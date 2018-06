FRENETTE, Jacqueline Turcotte



A l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 26 mai 2018, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédée madame Jacqueline Turcotte Frenette, épouse de feu monsieur Roger Frenette, fille de feu madame Alice Turcotte et de feu monsieur Joseph Turcotte. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Belmont à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard et Suzanne (Jacques Plante); ses petits- enfants: Patrick Galarneau (Alexandra Beausoleil), Lucie Frenette (Éric Tremblay); ses arrière-petits-enfants: Thierry et Stella Galarneau, Philippe Auclair; son frère: Jean Turcotte (Pauline Paquet) et sa sœur Irène Turcotte (feu Roger Brière), les neveux, nièces, autres parents et ami(e)s (entre autres les résidents de la Villa Ste-Foy). Elle était également la sœur de: feu Roland Turcotte (feu Monique Plante); feu Marguerite Turcotte (feu Clovis Bessette); feu Roger Turcotte (Yolande Brassard); feu Rita Turcotte (feu René Plante); feu Jeanne Turcotte (feu Tancrède Racine); feu Berthe Turcotte (feu Maurice Beaulieu); feu Armand Turcotte (feu Adrienne Desroses); ainsi que ses beaux-frères de la famille Frenette: feu Lucien Frenette (feu Marguerite Maheux); feu Robert Frenette (feu Jacqueline Dulac) Michelle Roy; feu Jules Frenette (Léonie Nadeau).