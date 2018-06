Attention aux agents chimiques, avertissent les chimistes

En plein cœur du G7 qui amène son lot de manifestations, l’Association des chimistes et des biochimistes du Québec (ACBQ) y va d’une mise en garde aux citoyens dont la santé est vulnérable, soulignant que les dangers réels liés à l’exposition au poivre de cayenne et au gaz lacrymogène sont inconnus.

L’ACBQ a publié un communiqué à cet effet vendredi matin, alors que la capitale est visée par des groupes de manifestants depuis jeudi soir.

L’association y indique qu’il n’existe pas de « certitudes scientifiques » pour démontrer l’innocuité à moyen et à long terme des agents chimiques utilisés par les policiers pour le contrôle de foule.

« Les personnes qui souhaitent être présentes lors des manifestations anti-G7 et qui sont vulnérables sur le plan de leur santé ou de leur condition physique pourraient vouloir s’abstenir », mentionne Yvan Ouellet, le président de l’ACBQ.

Cette dernière rapporte qu’il y a « des lacunes dans les connaissances sur la chimie, la biochimie et la toxicité, et donc sur la sécurité des agents chimiques de contrôle de foule ».

« Même si la majorité des personnes semble récupérer [des blessures et des atteintes que causent ces agents chimiques comme effets à court terme], on ne connaît pas les effets à moyen et à long terme sur la santé », mentionne-t-on.

Précautions

« Les citoyens les plus vulnérables pourraient donc adopter le principe de précaution raisonnable et conclure qu’en présence de risques inconnus à la santé à moyen et à long terme, mieux vaut s’abstenir de participer aux manifestations du G7 à moins d’être équipés d’une protection adéquate », conseille l’association.