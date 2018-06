Aubergines, poivrons et tomates sur votre terrasse

Si vous souhaitez cultiver des tomates en contenant, sur votre terrasse ou votre patio, je vous suggère fortement d’opter pour un cultivar compact arbustif ou retombant qui produit une abondance de petits fruits.

Vous pouvez également faire croître en pot des cultivars d’aubergines et de poivrons produisant des fruits de petit format. Ces plantes performent généralement mieux en contenant que les variétés de plus grandes dimensions.

Voici six cultivars d’aubergines, de poivrons et de tomates aux dimensions réduites parfaitement adaptés à la culture en pot, qui feront des merveilles sur votre terrasse cet été !

Aubergine « Patio Baby »

Photo courtoisie

Ce cultivar au port compact parfaitement adapté à la culture en pot produit des petits fruits pourpres presque noirs en aussi peu que 45 jours. « Patio Baby » est une variété qui a été primée par All America Selections.

Aubergine « Little Fingers »

Cette variété d’aubergine au port compact, n’atteignant pas plus de 60 cm de hauteur et de largeur, est idéale pour la culture en contenant. Elle produit des fruits pourpres étroits et allongés qui font environ 15 cm de longueur à maturité. Hâtif, ce cultivar donne de bonnes récoltes sous les climats nordiques.

Poivron « Lunchbox Mix »

Ces charmants petits poivrons allongés de couleur jaune, orange et rouge font le bonheur des enfants. Atteignant au plus 80 cm de hauteur sur 60 cm de largeur, ce cultivar convient parfaitement à la culture en pot sur une terrasse ou même un balcon.

Poivron « Mad Hatter »

Photo courtoisie

Ce cultivar produit d’étranges petits fruits de couleur rouge ou verte, aplatis, avec quatre lobes découpés. La majorité des fruits produits par cette plante sont doux, mais certains peuvent parfois développer une saveur plus prononcée à l’endroit où se trouvent les semences.

Tomate « Tumbling Tom Yellow »

Photo courtoisie

Voilà un cultivar au port retombant produisant une profusion de tomates jaunes au goût sucré. Cultivé en panier suspendu, un seul plant peut fournir près de 250 fruits en quelques semaines !

Tomate « Tumbler »

Photo courtoisie

Ce cultivar au port retombant, faisant au plus 80 cm de largeur, produit une abondance de fruits rouges faisant environ 3 cm de diamètre chacun. Cultivé en pot, dans un terreau constitué de compost, ce cultivar très prolifique produit plus de 2,5 kg de tomates en une seule saison.

Où trouver des légumes de petit format ?

Fleurs Johanne et Esthel

Marché de Laprairie

tomatedumarche@hotmail.ca

450 444-4451

